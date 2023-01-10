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Reuters сообщил о планах стран G7 установить два потолка цен на российскую нефть
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Telegraph India указал на возможный ввод потолка цен на российскую нефть в Индии

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Нью-Дели рассматривает возможность присоединиться к введенному ЕС и G7 потолку цен на российскую нефть в том случае, если цена на нее поднимется выше $60 за баррель. Об этом сообщает Telegraph India со ссылкой на представителей Министерства промышленности страны.

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Отмечается, что установление потолка цен на российские нефтепродукты никак не скажется на импорте сырья в Индию, так как в данный момент нефть из РФ закупается по цене $53–56 за баррель.

Как отмечает издание, власти Индии также готовы рассмотреть вопрос о сокращении объема закупок российского сырья в ситуации, когда Евросоюз установит дополнительные ограничения в отношении тех стран, которые импортируют нефть из РФ, или если цена нефти превысит $60 за баррель, сообщает «Газета.Ru».

Ранее, 4 декабря 2022 года, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о том, что Германия призывает Индию поддержать решение о введении потолка цен на российскую нефть. Бербок отметила, что Германия осознает неравные экономические возможности разных стран, однако рассчитывает на поддержку партнеров в вопросе установления предельной цены на нефть из РФ.

С 5 декабря вступили в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз (ЕС), а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии. Также с 5 февраля 2023 года начнут действовать ограничения на поставки нефтепродуктов из России в европейские страны.

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из РФ. Согласно указу, запрещено экспортировать нефть из РФ странам, если в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля.

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