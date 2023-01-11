ЦБ возобновит операции по продаже валюты на внутреннем рынке с 13 января

Банк России возобновит проведение операций по покупке или продаже иностранной валюты на внутреннем рынке с 13 января. Об этом говорится в сообщении регулятора, опубликованном 11 января.

Так, операции будут проводиться в валютной секции Мосбиржи в инструменте «китайский юань – рубль» со сроком расчетов «завтра».

Для минимизации влияния этих операций на динамику валютного курса Центробанк будет покупать/продавать иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца.

При этом Центробанк сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке для поддержания финансовой стабильности.

Ранее в среду в Банке России рассказали «Известиям» о планах внести изменения в законодательство в отношении нового сегмента рассрочки — BNPL-сервисов, которые позволяют оплачивать покупки частями без заключения кредитного договора.

При использовании BNPL-сервисов человек совершает покупку в долг, но не имеет защиты, которая есть у заемщика банка или МФО. Для решения этих проблем ЦБ предложил сблизить законодательства о потребкредитовании и услуг рассрочки. В частности, ввести требования к информированию граждан и содержанию договора, ограничить размер неустойки за просрочку, дать возможность покупателю запретить уступку прав требования.