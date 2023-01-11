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ЦБ заявил об ограничении размера неустойки в новом сегменте рассрочки — BNPL

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Банк России (ЦБ РФ) планирует внести изменения в законодательство в отношении нового сегмента рассрочки — BNPL-сервисов, которые позволяют оплачивать покупки частями без заключения кредитного договора. Поправки будут подготовлены после согласования подходов к регулированию со всеми заинтересованными сторонами, заявили «Известиям» в ЦБ.

ЦБ раскрыл подходы к регулированию услуг рассрочки

При использовании BNPL-сервисов человек совершает покупку в долг, но не имеет защиты, которая есть у заемщика банка или МФО: у него нет информации обо всех условиях договора, о стоимости услуг по предоставлению рассрочки и о размере возможной переплаты, пояснили в регуляторе. Также он может не знать о высоких штрафах за просрочку, подчеркнули в Центробанке.

Изучив международный опыт в области сервисов BNPL, Банк России для решения этих проблем предлагает сблизить законодательства о потребкредитовании и услуг рассрочки. В частности, ввести требования к информированию граждан и содержанию договора, ограничить размер неустойки за просрочку, дать возможность покупателю запретить уступку прав требования, рассказали там. Чтобы физлицо точно понимало, что рассрочка не бесплатна, регулятор готов запретить устанавливать разные цены на товар в зависимости от наличия возможности заплатить частями.

Кроме того, у покупателя должна быть возможность в течение определенного «периода охлаждения» отказаться от рассрочки вместе с возвратом товара, а также в любой момент досрочно выплатить ее по заранее известной процедуре, считают в ЦБ. Также важно направлять сведения о таком займе в бюро кредитных историй.

Эксперты едины во мнении, что регулировать растущий сегмент необходимо, чтобы защитить права потребителей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Рассрочный ответ: ЦБ решил бороться с маскировкой займов под оплату частями

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