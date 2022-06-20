ЦБ раскрыл подходы к регулированию услуг рассрочки

Для регулирования BNPL-сервисов (buy now pay later, с англ. «покупай сейчас — плати позже») в России рассматривают возможность сближения потребительского кредитования и услуги рассрочки в законодательстве. Об этом «Известиям» сообщили в Центробанке.

Для выработки новых мер анализируется международный опыт регулирования BNPL-сервисов, рассказали «Известиям» в ЦБ. В частности, рассматриваются существующие зарубежные практики продажи потребителям товаров и услуг с рассрочкой платежа, а также возможные уязвимости и риски развития таких сервисов. Это позволит выработать подходы к предполагаемому дополнительному регулированию нового сегмента рынка в РФ, подчеркнули в регуляторе.

Как указали в Центробанке, риском приобретения товара с помощью BNPL-сервиса может стать отсутствие договора потребкредита, которое лишает гражданина ряда значимых прав и гарантий. Например, в части передачи долга сторонним компаниям и предельных значений штрафов за просроченную оплату. А отсутствие данных о подобных обязательствах в БКИ не дает возможности профессиональным кредиторам правильно оценить долговую нагрузку граждан и их кредитоспособность при обращении за займом, резюмировали в ЦБ.

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Оплатный долг: услуги рассрочки могут приравнять к потребкредитам