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«Союз МС-22» с поврежденным радиатором спустят на Землю в беспилотном режиме
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«Союз МС-22» с поврежденным радиатором спустят на Землю в беспилотном режиме

Корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором спустят на Землю в беспилотном режиме
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Фото: Global Look Press/Roscosmos
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Корабль «Союз МС-22» с поврежденным радиатором спустят на Землю в беспилотном режиме. Об этом 11 января заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«С учетом анализа состояния корабля, тепловых расчетов и технической документации сделан вывод, что корабль «Союз МС-22» должен спускаться в беспилотном варианте. В случае возникновения особо критичных ситуаций на станции возможность использования корабля для спасения экипажа будет определяться отдельным решением Госкомиссии», — сообщил Борисов.

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По его словам, полет находящихся на корабле «Союз МС-22» космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта Фрэнка Рубио продлевается. Они вернутся на Землю на корабле «Союз МС-23», который будет запущен к Международной космической станции (МКС) 20 февраля в беспилотном режиме.

Борисов также сообщил, что версия технического повреждения радиатора при изготовлении не подтвердилась. Экспериментально доказано, что повреждения были вызваны ударом метеорита.

15 декабря стало известно о повреждении радиатора системы охлаждения на корабле «Союз МС-22». Сообщалось об утечке из блока охлаждения. Тогда работы космонавтов по выходу в открытый космос были приостановлены.

29 декабря прошлого года представитель американского космического агентства Келли Хампфрис рассказала, что российско-американская команда специалистов NASA и «Роскосмоса» изучает варианты безопасного возвращения на Землю членов экипажа МКС после инцидента с повреждением обшивки корабля «Союз МС-22».

3 января в пресс-службе «Роскосмоса» сообщили, что российские космонавты, согласно контракту с NASA, будут подготовлены к выходам в открытый космос с американского сегмента МКС. При этом о дате выхода в открытый космос не сообщалась.

14 июля «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС. В сообщении «Роскосмоса» отмечалось, что соглашение отвечает интересам РФ и США.

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