Космонавтов РФ подготовят к выходу в космос с американского сегмента МКС

Российские космонавты будут подготовлены к выходам в открытый космос с американского сегмента Международной космической станции (МКС), контракт был подписан в 2022 году. Об этом заявили в пресс-службе «Роскосмоса».

«Роскосмос» по контракту с NASA продолжил оказание услуг по инженерной поддержке функционально-грузового блока «Заря» на МКС, а также подписал ряд дополнений к контракту с NASA: по подготовке американских астронавтов для реализации перекрестных полетов; по подготовке российских космонавтов к внекорабельной деятельности и робототехнике на американском сегменте станции», — сообщили в государственной корпорации в беседе с журналистами 3 января.

Также речь идет о поддержке персонала NASA и организации работ его представителей на космодроме Байконур для того, чтобы обеспечить участие в интеграции грузов в корабль «Союз МС-22» и в его запуске, а также в предстартовых мероприятиях при запуске корабля «Прогресс МС-21».

Дата выхода в открытый космос пока не сообщается.

29 декабря прошлого года представитель американского космического агентства Келли Хампфрис рассказала, что российско-американская команда специалистов NASA и «Роскосмоса» изучают варианты безопасного возвращения на Землю членов экипажа МКС после инцидента с повреждением обшивки корабля «Союз МС-22».

15 декабря стало известно о повреждении радиатора системы охлаждения на корабле «Союз МС-22». Сообщалось об утечке из блока охлаждения. Тогда работы космонавтов по выходу в открытый космос были приостановлены.

14 июля «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах космонавтов и астронавтов на МКС. В сообщении «Роскосмоса» отмечалось, что соглашение отвечает интересам РФ и США.