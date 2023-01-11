Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова назвала нечеловеческой глупостью доклад МИД Латвии о «разгроме России»
Мир
Астана заявила о поддержке РФ транзита казахстанской нефти в Германию
Мир
В Турции заявили о желании открыть гуманитарный коридор между Россией и Украиной
Общество
В РФ начали разрабатывать меры для возвращения IT-специалистов в Россию
Авто
В России появился китайский кроссовер Changan CS95
Общество
Умер актер Григорий Зубарев
Общество
Пожар на парковке в Новой Москве ликвидирован
Мир
Зеленский на «Золотом глобусе» заявил, что третьей мировой войны не будет
Экономика
Аналитики допустили рост цен на нефть выше $100 за баррель
Общество
Новым гендиректором «Почты России» назначен Михаил Волков
Мир
СМИ сообщили о планах Пакистана поставить Украине боеприпасы
Мир
В Британии полиция расследует дело о посылке с ураном в аэропорту Хитроу
Сюжет:

Российские силы освободили населенный пункт Подгорное в пригороде Артемовска

Штаб ДНР сообщил об освобождении населенного пункта Подгородное в пригороде Артемовска
0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские силы освободили населенный пункт Подгорное в пригороде Артемовска (украинское название — Бахмут).Об этом сообщили 11 января в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Раскатали гаубицу: наша армия стала эффективнее подавлять артиллерию ВФУ
Как уничтожение артустановок западного производства меняет ситуацию на фронте

Поселок расположен в пригороде Артемовска к югу от Соледара.

«По состоянию на 11 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Подгородное», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Ранее в среду врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что город Марьинка в республике находится практически под контролем России. Он также отметил, что наступает переломный момент всей территории ДНР.

Также известно, что российские силы взяли под контроль центр Соледара. Как указал российский предприниматель Евгений Пригожин, город взяли под контроль бойцы ЧВК «Вагнер». По его словам, в настоящее время в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои.

Как отмечал врио главы ДНР, российские силы полностью перехватили инициативу у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Он заверил, что после Соледара последует освобождение Артемовска, а также Северска. Дальнейшие же усилия будут направлены на краматорское и славянское направления.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023