Российские силы освободили населенный пункт Подгорное в пригороде Артемовска (украинское название — Бахмут).Об этом сообщили 11 января в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Поселок расположен в пригороде Артемовска к югу от Соледара.

«По состоянию на 11 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Подгородное», — говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

Ранее в среду врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что город Марьинка в республике находится практически под контролем России. Он также отметил, что наступает переломный момент всей территории ДНР.

Также известно, что российские силы взяли под контроль центр Соледара. Как указал российский предприниматель Евгений Пригожин, город взяли под контроль бойцы ЧВК «Вагнер». По его словам, в настоящее время в центре города образован котел, в котором ведутся городские бои.

Как отмечал врио главы ДНР, российские силы полностью перехватили инициативу у Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Он заверил, что после Соледара последует освобождение Артемовска, а также Северска. Дальнейшие же усилия будут направлены на краматорское и славянское направления.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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