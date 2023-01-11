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В РФ начали разрабатывать меры для возвращения IT-специалистов в Россию

«Коммерсант»: Минцифры разрабатывает меры для возвращения IT-специалистов в Россию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Минцифры РФ с декабря начало проводить совещания с представителями ассоциаций и профильных компаний по вопросу возвращения в страну IT-специалистов. Как сообщил 11 января «Коммерсант», ведомство еще не разработало окончательного пакета мер, однако «они будут приняты в ближайшее время».

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Как заявил изданию глава совета директоров «Базальт СПО» Алексей Смирнов, в качестве одной из мер обсуждается повышение НДФЛ с 13 до 30% для тех IT-специалистов, которые работают из-за рубежа, даже если они формально остаются налоговыми резидентами.

В свою очередь, глава НП «Руссофт» Валентин Макаров другими мерами, которые разрабатывает ведомство для возращения IT-специалистов, называл частичную оплату обратного перелета на родину и бронь от призыва в армию.

Между тем в самом Минцифры пояснили, что разрабатывают дополнительные меры и для поддержки развития IT-компаний, которые работают на территории России.

«При этом мы не поддерживаем инициативу введения запрета на работу на удаленке из-за границы и введение заградительных налогов — это не поможет ни отрасли, ни самим специалистам», — сообщили там.

Ранее, 28 декабря, глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство займется вопросом о включении технических IT-специальностей в перечень на отсрочку от несения срочной службы в армии. Министр отметил, что такая идея возникла после частичной мобилизации, когда появился список IT-специальностей на отсрочку.

20 декабря Шадаев сообщал, что около 100 тыс. российских IT-специалистов в настоящее время находятся за пределами страны. Он отметил, что 10% сотрудников IT-компаний уехали из России.

Ранее в ноябре глава Минцифры Шадаев предложил ослабить ограничения и «драконовские» меры в отношении российских IT-сотрудников, уехавших из страны. Кроме того, еще в октябре Минцифры предложило предоставлять IT-специалистам в России льготы при получении ипотеки.

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