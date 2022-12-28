Минцифры проработает включение IT-специальностей для отсрочки от службы в армии
Минцифры займется вопросом о включении технических IT-специальностей в перечень на отсрочку от несения срочной службы в армии. Об этом 28 декабря заявил глава министерства Максут Шадаев во время онлайн-диалога с отраслью.
Министр отметил, что такая идея возникла после частичной мобилизации, когда появился список IT-специальностей на отсрочку.
«Мы поняли, что есть ряд специальностей технических, по которым надо ставить вопрос об их включении <...> в наше постановление правительства», — сказал министр.
Он напомнил, что по постановлению правительства в настоящее время в списке находится 75 специальностей.
Министр обороны России Сергей Шойгу 21 декабря предложил увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года. Также, по его словам, необходимо обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу.
20 декабря Шадаев сообщил, что около 100 тыс. российских IT-специалистов в настоящее время находятся за пределами страны.
Частичная мобилизация была объявлена президентом Российской Федерации Владимиром Путиным 21 сентября.