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Шадаев назвал число находящихся за рубежом российских IT-специалистов

Глава Минцифры Шадаев: около 100 тыс. российских IT-специалистов сейчас за пределами страны
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Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer
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Около 100 тыс. российских IT-специалистов в настоящее время находятся за пределами страны. Об этом 20 декабря заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

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Он отметил, что 10% сотрудников IT-компаний уехало из России и не вернулось.

«Многие вернулись, но <...> порядка 100 тысяч IT-специалистов находятся за пределами страны, при этом 80% из них продолжает работать на российские компании, находясь в дружественных странах», — заявил он, выступая на правительственном часе в Госдуме.

В начале декабря глава комитета Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас предложил сделать «менее комфортным» пребывание за границей уехавших из страны россиян. В частности, он говорил о том, что в Госдуму внесут законопроект, предусматривающий ограничения удаленной работы для уехавших россиян.

В Минцифры России заявили, что не поддерживают введение законодательного запрета на удаленную работу в IT-компаниях для сотрудников, находящихся за границей.

Как отметили в министерстве, введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведется никаких дискуссий на тему возможных наказаний для тех россиян, которые покинули страну и уехали работать за границу на фоне мобилизации.

В свою очередь президент России Владимир Путин 7 декабря на встрече с правозащитниками отметил, что отъезд части граждан за рубеж в этом году на фоне спецоперации и мобилизации — «это отдельная большая тема для разговора», и воздержался от каких-либо оценок.

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