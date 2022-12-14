Минцифры не поддержало идею о запрете удаленной работы для IT-специалистов за рубежом
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- Минцифры не поддержало идею о запрете удаленной работы для IT-специалистов за рубежом
Минцифры РФ не поддерживает введение законодательного запрета на удаленную работу в ИТ-компаниях для сотрудников, находящихся за границей. Об этом 14 декабря сообщили в Telegram-канале ведомства.
В Минцифры отметили, что введение тотального запрета может привести к снижению темпов развития цифровых платформ и решений, что в итоге может негативно сказаться на их конкурентоспособности.
«Наша задача — использовать весь доступный интеллектуальный потенциал разработчиков для внедрения новых цифровых сервисов. В конечном итоге победит тот, кто сможет привлечь самые талантливые кадры, которые, в том числе, находятся и за границей», — говорится в сообщении.
В Минцифры считают, что решение о формате работы сотрудников должны принимать сами IT-компании. Однако в ведомстве настоятельно рекомендовали очень внимательно анализировать возможные риски удалённой работы сотрудников, которые занимаются администрированием критически важных приложений, а также систем обеспечения информационной безопасности.
«При этом Минцифры считает невозможным такую удалённую работу разработчиков в проектах по созданию и развитию государственных информационных систем и предлагает включать соответствующие требования в государственные контракты», — подытожили в ведомстве.
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