Путин не стал оценивать покинувших страну россиян

Президент России Владимир Путин в среду, 7 декабря, на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека не стал оценивать граждан, которые покинули страну за последнее время.

«Может быть, кто-то считает, что это не их страна», — сказал глава государства.

Он также отметил, что это отдельная большая тема для разговора.

Несколько дней назад глава комитета Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас выступил с инициативой о введении ряда ограничений для граждан, которые покинули страну. Он предложил сделать «менее комфортным» пребывание за границей уехавших из страны россиян.

Вместе с тем в октябре председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что любой россиянин имеет законное право уехать из страны и беспрепятственно вернуться, это гарантировано Конституцией России.

21 сентября Путин объявили о начале частичной мобилизации. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы набрали планируемые 300 тыс. человек. 31 октября президент сообщил, что частичная мобилизация в стране завершена.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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