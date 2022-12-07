Реклама
Прямой эфир
Мир
Зеленский стал человеком года по версии журнала Time
Экономика
Международные резервы России за неделю выросли более чем на $20 млрд
Мир
Армения получила предложение Азербайджана о проекте мирного соглашения
Политика
Путин отметил «циничную ангажированность» СПЧ ООН
Мир
Фигуранты дела о подготовке госпереворота в ФРГ планировали создать свою армию
Общество
Путин сообщил о концепции по защите прав человека в цифровом пространстве
Происшествия
Движение затруднено на Дмитровском шоссе в Москве из-за прорыва коммуникаций
Мир
США одобрили продажу Польше танков Abrams и оборудования на $3,75 млрд
Происшествия
Взрыв газа произошел в торговом центре в Назрани
Мир
Меркель назвала Минские соглашения попыткой дать Киеву время стать сильнее
Политика
В Госдуме допустили помощь Индии в урегулировании украинского конфликта
Мир
Глава ЕК призвала создать Фонд европейского суверенитета для поддержки экономики

Путин не стал оценивать покинувших страну россиян

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Джано Геловани
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин в среду, 7 декабря, на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека не стал оценивать граждан, которые покинули страну за последнее время.

«Может быть, кто-то считает, что это не их страна», — сказал глава государства.

Зайти с тыла: регионы получат право помогать военкоматам
Какая поддержка им требуется по итогам прошедшей частичной мобилизации

Он также отметил, что это отдельная большая тема для разговора.

Несколько дней назад глава комитета Совета Федерации по госстроительству и конституционному законодательству Андрей Клишас выступил с инициативой о введении ряда ограничений для граждан, которые покинули страну. Он предложил сделать «менее комфортным» пребывание за границей уехавших из страны россиян.

Вместе с тем в октябре председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что любой россиянин имеет законное право уехать из страны и беспрепятственно вернуться, это гарантировано Конституцией России.

21 сентября Путин объявили о начале частичной мобилизации. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы набрали планируемые 300 тыс. человек. 31 октября президент сообщил, что частичная мобилизация в стране завершена.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022