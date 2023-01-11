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Неизвестный ранил ножом несколько человек на Северном вокзале Парижа

Неизвестный ранил ножом несколько человек на Северном вокзале Парижа, его задержали
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Фото: Global Look Press/XinHua/Gao Jing
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Неизвестный ранил ножом шесть человек на Северном вокзале Парижа, злоумышленник задержан. Об этом сообщила 11 января французская газета Le Figaro.

По данным издания, среди пострадавших оказался офицер пограничной полиции. В каком они находятся состоянии, не уточняется.

Газета Le Parisien отмечает, что перед задержанием преступника полицейские обезвредили его, ранив пулей. На месте инцидента правоохранители установили периметр безопасности. Сообщается, что вокзал продолжает работать в обычном режиме, однако движение поездов нарушено.

В канун Нового года неизвестный напал с мачете на двух офицеров полиции в Нью-Йорке. Инцидент произошел недалеко от Таймс-сквер. Злоумышленник подошел к группе полицейских на 8-й авеню Манхэттена и начал замахиваться на них мачете. Нападавший нанес двум офицерам удары по голове, в результате чего один из них получил рваную рану, а второй — перелом черепа.

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