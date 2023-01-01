Мужчина напал с мачете на двух офицеров полиции в Нью-Йорке
В канун Нового года неизвестный напал с мачете на двух офицеров полиции в Нью-Йорке. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщает телеканал NBC.
Инцидент произошел недалеко от Таймс-сквер. В нападении подозревается 19-летний Тревор Бикфорд. Предположительно, он подошел к группе полицейских на 8-й авеню Манхэттена и замахивался на них мачете.
Как сообщила комиссар полиции Нью-Йорка Кичант Сьюэлл, нападавший нанес двум офицерам удары по голове, в результате чего один из них получил рваную рану, а второй — перелом черепа.
Пострадавшие доставлены в больницу Бельвью.
Подозреваемый в совершении преступления, по мнению следователей, может быть исламским экстремистом. Как сообщает издание Daily Mail, инцидент расследуется как возможный террористический акт.
Ранее в этот день стало известно, что в новогоднюю ночь в центре Праги напали на полицейского. Один из мужчин ударил офицера ногой в голову, впоследствии он был доставлен в больницу. Заведено дело по подозрению в совершении преступления с применением насилия в отношении должностного лица.