В новогоднюю ночь в центре Праги напали на полицейского

В новогоднюю ночь в центре Праги мужчина с ноги ударил полицейского, которого впоследствии отправили в больницу. Об этом сообщила газета Denik в воскресенье, 1 января.

«На Вацлавской площади мы задержали трех человек, которые совершили беспорядки. Один из мужчин ударил офицера ногой в голову. Впоследствии офицер был доставлен в больницу. Мы расследуем дело по подозрению в совершении преступления с применением насилия в отношении должностного лица», — сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

Кроме того, на соседней улице в результате использования фейерверка в домах разбито 30 окон. Полиция проводит проверку по факту нанесения вреда чужому имуществу.

В ноябре прошлого года погибли полицейские в результате нападения неизвестных в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Злоумышленники открыли огонь из легкового автомобиля по полицейским во время патрулирования.