Полицейский погиб в результате нападения на юго-востоке Ирана

Минимум один полицейский погиб в результате нападения неизвестных в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана. Об этом 21 ноября сообщило агентство IRNA со ссылкой на начальника полиции региона Мохаммада Канбари.

Он сообщил, что нападение произошло в административном центре провинции — городе Захедан. Злоумышленники открыли огонь из легкового автомобиля по полицейским во время патрулирования. После этого стрелявшие скрылись с места преступления.

Ранее, 26 октября, произошло нападение на мавзолей Шах-Черах в иранском Ширазе. Заместитель губернатора провинции Фарс Эсмаил Мохебипур заявил, что вооруженные террористы устроили беспорядочную стрельбу в храме во время вечерней молитвы.

По официальным данным главы МВД исламской республики Ахмада Вахиди, погибли как минимум 13 человек. Также сообщалось о как минимум 45 пострадавших.

Позднее стало известно, что террорист, устроивший стрельбу у мавзолея Шах-Черах, скончался в больнице.