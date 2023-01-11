Названы мегаполисы с самым большим спросом на загородную недвижимость

Доля спроса на загородную недвижимость в России в начале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 3,2%. Об этом «Известиям» 11 января сообщили эксперты федеральной компании «Этажи».

Аналитики компании составили рейтинг крупных городов России, где отмечается самый большой интерес к загородной недвижимости.

На первом месте оказался Новосибирск, здесь в первые дни 2023 года 40% всех потенциальных покупателей интересовались приобретением загородной недвижимости, в аналогичный период прошлого года доля таких покупателей была на уровне 30%.

На втором месте Воронеж, здесь приобретением загородной недвижимости интересовался 31% покупателей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля таких покупателей выросла на 9,4%.

На третьем месте Краснодар — 28,7%, по сравнению с прошлым годом доля интересующихся покупкой загородной недвижимости выросла на 1,4%.

На четвертом месте Ростов-на-Дону (27,4%, прирост доли относительно аналогичного периода прошлого года 8,7%), на пятом Омск (25%, прирост к прошлому году 2,8%).

Также в десятку лидеров среди крупных городов России по доле интереса к загородной недвижимости вошли: Самара (20%), Уфа (18,3%), Екатеринбург (17,1%), Красноярск (16,1%) и Казань (15,2%). В Москве доля интересующихся загородной недвижимостью составила 9,5%, а в Санкт-Петербурге — 14,4%.

«Начинает расти спрос на земельные участки. Основная причина — более доступные цены на строительные материалы зимой, чем в разгар строительного сезона. Многие покупатели хотят сэкономить на строительстве, приобретают участки сейчас и начинают закуп материалов для будущего строительства, поэтому в ближайшей перспективе спрос на загородную недвижимость в России продолжит расти», — рассказали эксперты.

В конце декабря эксперт по недвижимости федеральной компании «Этажи» Елена Репина сообщила «Известиям», что расширение ипотечных программ на покупку и строительство индивидуальных домов, а также выход на рынок крупных застройщиков могут привести к дефициту доступных земельных участков под строительство частных домов в 2023 году. По ее словам, с момента пандемии спрос на земельные участки и дома в экономсегменте стабильно растет.