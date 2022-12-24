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Эксперт предсказала дефицит доступных участков под частные дома

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Расширение ипотечных программ на покупку и строительство индивидуальных домов, а также выход на рынок крупных застройщиков могут привести к дефициту доступных земельных участков под строительство частных домов в 2023 году. Об этом «Известиям» заявила эксперт по недвижимости федеральной компании «Этажи» Елена Репина.

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«Земельные участки в последние годы пользуются большой популярностью в качестве инструмента для инвестиций, при этом каждая перепродажа увеличивает стоимость такой земли для нового владельца и делает ее всё менее доступной. В некоторых крупных городах наиболее перспективные участки за последние несколько лет подорожали в 2–3 раза», — рассказала она.

По словам Репиной, с момента пандемии спрос на земельные участки и дома в экономсегменте стабильно растет, однако вместе с ним увеличивается и предложение.

«Рынок загородного строительства более гибкий. В отличие от многоквартирных домов, здесь сроки строительства, как правило, не превышают одного сезона, поэтому увеличение спроса достаточно быстро приводит к росту объема предложения», — продолжает эксперт.
По ее словам, в 2022 году часть покупателей стала переориентироваться с покупки готового дома на приобретение земельного участка под строительство собственными силами.

«Такие покупатели хотят сэкономить при строительстве, спрос стали подогревать и расширившиеся программы у банков на строительство нового дома или завершение, поэтому интерес начал расти и в сегменте недостроев», — добавляет Репина.
При этом, если раньше основной спрос на земельные участки приходился на весну и лето, то теперь всё больше покупателей начали искать земельные участки зимой.

«У такой стратегии два основных плюса: зимой собственники более охотно делают дисконт, а цены на строительные материалы ниже, чем в разгар строительного сезона. Однако есть и минусы: под снегом не всегда возможно оценить состояние участка и риск его подтопления в весенний период», — сказала Репина.

Эксперт отметила, что доступных по цене участков в непосредственной близости к крупным российским городам становится всё меньше и радиус поиска земли под строительство собственного дома расширяется на более удаленные, но доступные по цене земельные участки.

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