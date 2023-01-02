Подглядывание и замочная скважина: как защитить пустующий дом от вора

Новогодние каникулы, которые многие россияне любят проводить вне дома, из года в год остаются временем жатвы для профессиональных домушников и воришек-дилетантов. В этот период домовладения и квартиры часто страдают от вандалов и хулиганов. Такова статистика полиции и частных компаний в сфере безопасности. Что нового придумал охранный бизнес для защиты имущества от злоумышленников и как оградить дом от непрошеных гостей — в материале «Известий».

Лезут без спроса

Примерно каждое пятое срабатывание сигнализации в новогодние праздники связано с инцидентами в квартирах. Об этом «Известиям» сообщили аналитики Delta Системы безопасности, обработав данные за 2019, 2020, 2021 годы.

— В 2019 году 18% от всех тревог (включая срабатывания на охраняемых объектах частного бизнеса и в загородных домах) были связаны с происшествиями в квартирах, в 2020–2021-м эта цифра не сильно увеличилась и составила 20% и 17% соответственно, — сообщил директор компании по маркетингу Валерий Ушков.

Подглядывание и замочная скважина 1 Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Чаще всего новогодние тревоги в квартирах срабатывают по вине хулиганов, на втором месте в антирейтинге — случаи незаконного проникновения в жилище. На третьем — кражи. С хищением или его попыткой связан примерно каждый пятый квартирный сигнал охранной системы.

Автор цитаты В прошлом году в январе было совершено 2450 краж с незаконным проникновением в жилище, 2059 из них (84%) — квартирные.

ФГУП «Охрана» Росгвардии (охраняет жилище и имущество 859 тыс. россиян на договорной основе) в текущем году поступило свыше 780 тысяч тревожных сигналов с мест проживания граждан, сообщили «Известиям» в ведомстве.

Увидел и пожаловался с мобильного

Широкое использование систем видеонаблюдения собственниками квартир становится заметным трендом, говорит Валерий Ушков.

— Отмечается высокий спрос на видеонаблюдение в паре с тревожной кнопкой или в интеграции с системой безопасности. Такая комбинация позволяет не просто наблюдать за домом или бизнесом (что само по себе неплохо плюс дает множество возможностей помимо охраны), но и получить профессиональную помощь в случае возникновения нештатной ситуации . Устанавливаемые камеры позволяют получать уведомления по звуку, движению и другим параметрам. В случае с тревожной кнопкой владелец сам оценивает — тревога произошла или же всё в порядке и, если ситуация действительно нештатная, может вызвать ГБР (группа быстрого реагирования — Ред.)

В случае использования камер вместе с системой безопасности работает двойное подтверждение тревоги. Если срабатывает датчик — с помощью трансляции с камеры можно удостовериться в происходящем и оценить ситуацию, объясняет эксперт.

— Кроме того, использование такой системы безопасности позволяет не пропустить уведомление о тревоге, так как передача сигнала от системы в мониторинговый центр происходит без участия владельца и на место выезжает ГБР, —- говорит Ушков. — Если мы вернемся к тому, что происходит в новогодние каникулы, то это очень удобно, так как мы можем находиться в гостях, кататься на коньках или отправиться в путешествие. В этих случаях у клиента нет возможности ежеминутно следить за уведомлениями, приходящими на ваш телефон.

Подглядывание и замочная скважина 2 Фото: ТАСС/Павел Смертин

Наряду с современными техсредствами одним из надежных инструментов от воров и грабителей остается установка сигнализации с подключением на пульты вневедомственной охраны Росгвардии или ФГУП «Охрана» Росгвардии.

— Сегодня подразделения вневедомственной охраны Росгвардии и ФГУП «Охрана» Росгвардии оснащены новейшими средствами охраны, транспортом и вооружением, — рассказал «Известиям» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. — Все сотрудники и работники проходят необходимую подготовку и постоянно совершенствуют свои навыки. Автомобили групп задержания прибывают на места сработки сигнализации в кратчайшие сроки. Передвижение экипажей в автоматическом режиме координирует дежурный, который в случае возникновения непредвиденных обстоятельств (дорожные заторы, внеплановый ремонт дороги и т.д.), направляет другой или дополнительный экипаж, который в это время находится ближе всех к предполагаемому месту происшествия.

Он подчеркнул, что ежесуточно по стране на дежурство заступает свыше 6 тыс. экипажей подразделений вневедомственной охраны, уполномоченных задерживать злоумышленников.

Муж в дверь

Если накануне отъезда внезапно ломается один из дверных замков — это может быть признаком того, что за жилищем наблюдают и планируют обокрасть, рассказывает автор YouTube-канала «Замочный мастер zamok911» Денис Таежный.

— Квартирные воры могут наблюдать за людьми и долго готовиться к краже: например, узнать, что человек недавно продал машину и хранит в доме крупную сумму наличных. Всё это способно вызвать интерес у преступников. Если один из двух замков сломан — это ровно вдвое увеличивает шансы воров. Сломать они могут как раз тот замок, который надежнее, а тот, который можно вскрыть по рецепту из интернета, оставляют, рассчитывая, что хозяин квартиры не станет перед праздниками заморачиваться с ремонтом, — объясняет он.

Эксперт советует обязательно найти человека, который будет наведываться в квартиру, — это может быть сосед или родственник. Жилье не должно оставаться без присмотра.

Подглядывание и замочная скважина 3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Иногда родственники уезжают надолго, оставляя пожилых членов семьи одних в квартире. В этом случае нужно убедиться, что с внутренней стороны нет никаких щеколд, на которые любят запираться старики. Из-за этих препятствий в экстренном случае (например, если человеку станет плохо) им будет сложно помочь снаружи, — добавляет Таежный.

То же самое касается случаев, когда в квартире оставляют детей.

— Нужно иметь в виду, что воры для прикрытия своих действий иногда имитируют ремонт в подъезде — шум они используют, чтобы вскрыть двери. Нужно настороженно относиться к работникам, которые решили повкалывать накануне Нового года, — замечает эксперт по замкам.

Имитация жизни

Помимо надежной двери, замков и обычной бдительности эксперт в области охраны Ушков рекомендует особенно ответственно подходить к безопасности в новогодние праздники.

— Если вы надолго покидаете свое жилье в новогодние каникулы (а это один из периодов всплеска краж и хулиганства по отношению к собственности), имитируйте ваше присутствие, чтобы казалось, что на самом деле вы дома, — говорит Ушков. — Будет ли это оставленный включенный свет или система умного дома, по расписанию открывающая шторы и включающая телевизор, — неважно.

Немаловажно проверить, закрыты ли окна и балконные двери перед уходом, особенно это актуально для жителей нижних этажей.

Подглядывание и замочная скважина 4 Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Также возможно оставить в зоне видимости с улицы сушащееся белье (на балконе, например). Это тоже имитирует ваше присутствие. Правда, работать этот лайфхак будет, только если вы уезжаете не слишком надолго. Две недели белье на сушке может вызвать сомнения. Рекомендую перед окнами или входной дверью (внутри помещения) оставить небольшой столик, тумбочку или какие-то предметы, на которые наткнется вор, если все же проникнет в дом. Шум от упавшего столика может спугнуть вора (как известно, они предпочитают работать в тишине и быстро, чтобы не привлекать к себе внимание).

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рекомендует не особенно распространяться о предстоящих поездках в кругу знакомых и, в частности, в соцсетях.