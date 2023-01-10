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Минобороны РФ сообщило о ликвидации трех украинских самолетов Су-25 в ДНР

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Фото: commons.wikimedia.org/Skywarrior
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Воздушно-космические силы (ВКС) РФ сбили три украинских самолета Су-25 в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 10 января, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России сбиты три самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Ясеновое, Пушкино и Максимильяновка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

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Кроме того, российские войска уничтожили две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 в районах Артемовска (украинское название — Бахмут) и Дзержинска в ДНР.

Помимо этого, в ведомстве рассказали, что в районе Константиновки ДНР и Орехова Запорожской области поражены три склада Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также 62 артиллерийских подразделения украинской армии на огневых позициях, живая сила и военная техника в 105 районах.

Накануне, 9 января, ВКС РФ сбили украинский вертолет Ми-8 и самолеты Су-25 и МиГ-29. Также российские военные уничтожили три склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Харьковской области.

6 января ВС России уничтожили гаубицу Д-20 в ДНР и артиллерийскую систему М-777 американского производства в Запорожской области.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военнослужащих.

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