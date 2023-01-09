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ВКС России сбили украинские Су-25 и МиГ-29 в Донецкой Народной Республике

Минобороны: ВКС России сбили украинские Су-25 и МиГ-29 в ДНР
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России в Донецкой Народной Республике (ДНР) сбила самолеты Су-25 и МиГ-29. Об этом сообщил 9 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Ровное и Гродовка Донецкой Народной Республики сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 Воздушных сил Украины», — сказал он.

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Также, по его словам, был сбит украинский вертолет Ми-8.

Кроме того, российские войска нанесли огневой удар по скоплению живой силы и техники Вооруженных сил Украины на купянском направлении, добавил Конашенков.

5 января ВКС России сбили украинский самолет Су-24 в районе Красногоровки в Донецкой Народной Республике.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военнослужащих.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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