ВКС России сбили украинские Су-25 и МиГ-29 в Донецкой Народной Республике
Истребительная авиация Воздушно-космических сил (ВКС) России в Донецкой Народной Республике (ДНР) сбила самолеты Су-25 и МиГ-29. Об этом сообщил 9 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Ровное и Гродовка Донецкой Народной Республики сбиты самолеты Су-25 и МиГ-29 Воздушных сил Украины», — сказал он.
Также, по его словам, был сбит украинский вертолет Ми-8.
Кроме того, российские войска нанесли огневой удар по скоплению живой силы и техники Вооруженных сил Украины на купянском направлении, добавил Конашенков.
5 января ВКС России сбили украинский самолет Су-24 в районе Красногоровки в Донецкой Народной Республике.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военнослужащих.
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