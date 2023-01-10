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В Донецке рейсовый автобус попал под обстрел ВСУ

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Фото: соцсети
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Рейсовый автобус попал под обстрел в Куйбышевском районе Донецка, сообщил 10 января мэр города Алексей Кулемзин.

«Влетел «Град», проломил плиту, пол и провалился в подвал»
Донецк подвергся самому массированному единовременному обстрелу за все годы военных действий

«К счастью, обошлось без жертв», — написал он в своем Telegram-канале.

Под обстрел попал автобус № 63, следующий в поселок Лозовский. Движение автобусов по этому маршруту временно приостановлено.

Согласно данным представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в последний раз украинские боевики обстреляли Куйбышевский район Донецка в 13:15 мск, выпустив четыре снаряда калибром 155 мм.

9 января в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка погибла мирная жительница 1984 года рождения. Еще один мужчина 1981 года рождения пострадал и был доставлен в больницу.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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