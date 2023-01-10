Песков призвал заполнить нишу кино отечественными фильмами

Для отечественных кинопроизводителей образовалось широкое поле, этот вакуум нужно заполнить российскими продуктами. Об этом заявил 10 января журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Также он прокомментировал успех недавно вышедшего на экраны кинотеатров семейного фильма «Чебурашка». Песков указал, что хоть еще и не успел его посмотреть, но радуется хорошим оценкам вместе с авторами ленты.

«Безусловно, мы радуемся вместе с авторами этого фильма. Говорят, что очень хорошее кино», — сказал представитель Кремля.

Более 2/3 российских кинозрителей с 1 по 8 января выбирали именно «Чебурашку», обеспечив семейной картине рекордные посещаемость и наработку.Общее число зрителей составило более 4,7 млн человек, а общая касса перешла через порог в 3 млрд рублей.

Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), эта лента стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката.

Также и в июле в Санкт-Петербурге стартовали съемки приключенческой семейной комедии под названием «Чижик-Пыжик возвращается». Производством картины занимается Киностудия имени Горького, поддержку которой оказывает Минкульт РФ. Премьера фильма состоится в 2023 году.