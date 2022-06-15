Фильм о похищении Чижика-Пыжика покажут в 2023 году

В Санкт-Петербурге в ближайшее время стартуют съемки приключенческой семейной комедии под названием «Чижик-Пыжик возвращается». Производством картины займется Киностудия имени Горького. Поддержку окажет Минкульт РФ.

Как сообщает телеканал «78», в основе сюжета — история школьников из Екатеринбурга, которые отправляются на экскурсию в Петербург. Девочка-блогер мечтает о 1 млн подписчиков, а мальчик-отличник — о том, чтобы его родители не развелись. Они становятся свидетелями кражи скульптуры Чижика-Пыжика и хотят ее вернуть.

Премьера фильма состоится в 2023 году. Одну из ролей в картине сыграет Светлана Немоляева.

Ранее сообщалось, что актер марокканского происхождения Эль Уалиди Жамаль, снимавшийся в «Бандитском Петербурге», «Убойной силе» и «Агенте национальной безопасности», утонул в Лемболовском озере на базе отдыха во Всеволожском районе Ленинградской области.