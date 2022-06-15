Актер из «Бандитского Петербурга» и «Убойной силы» погиб в Ленобласти

Актер марокканского происхождения Эль Уалиди Жамаль, снимавшийся в «Бандитском Петербурге», «Убойной силе» и «Агенте национальной безопасности», утонул в Лемболовском озере на базе отдыха во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом 15 июня сообщил cайт kp.ru.

Мужчина пропал 11 июня. 14 июня администраторы базы отдыха обратились в полицию, так как заметили на воде силуэт человека. Правоохранители извлекли тело погибшего актера из озера и направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Через месяц актеру исполнилось бы 47 лет. Он также снимался в фильмах «Спецназ» и «Черный ворон».