Убийца экс-премьера Японии Абэ признан вменяемым

Тэцуя Ямагами, застреливший летом прошлого года бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, признан вменяемым по итогам психиатрической экспертизы. Об этом сообщил телеканал TBS в эфире 10 января.

Отмечается, что экспертиза проводилась с июля 2022 года. Теперь до 13 января Ямагами будут предъявлены обвинения в убийстве и незаконном владении оружием. Сейчас он переведен из закрытой больницы в тюрьму города Нара.

25 июля прошлого года сообщалось, что Ямагами перевели в Центр предварительного заключения Осаки для прохождения медицинского освидетельствования на предмет психических заболеваний.

Покушение на Синдзо Абэ произошло 8 июля 2022 года, когда тот выступал с речью в городе Нара в рамках избирательной кампании. 67-летний политик был госпитализирован с огнестрельными ранениями, однако спустя несколько часов скончался в больнице.

Во время ареста 41-летний Тэцуя Ямагами не оказывал сопротивления. Свой поступок задержанный объяснил тем, что заподозрил политика якобы в связи с религиозной сектой «Церковь объединения», из-за которой его семья обеднела.

Как сообщила газета Yomiuri, обвиняемый в убийстве экс-премьер-министра написал письмо незадолго до нападения, в котором рассказал о своем намерении. Уточнялось, что письмо было направлено мужчине, который критиковал секту в своем блоге. В своем письме он написал, что не считал Абэ «настоящим врагом».