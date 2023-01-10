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На брошенных ВСУ картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог

«РИА Новости»: на брошенных ВСУ под Авдеевкой картах нашли планы наступления на Ростов-на-Дону и Таганрог
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Фото: РИА Новости
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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) планировало наступление на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог. Подтверждением этому факту служат пометки полугодовой давности на картах, обнаруженные на брошенных позициях боевиков под Авдеевкой, о чем во вторник, 10 января, рассказал командир одного из российских подразделений с позывным «Саныч».

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«Что видно: Ростов-на-Дону, отметки, маршруты, Донецк, Луганская Народная Республика, также Харьков — движение как в нашу сторону, так и в обратную. Это направление движения, либо техники, либо сил и средств противника как в нашу, так и в противоположную сторону. По этому можно определить направление движения сил и средств. Одно из направлений — это Ростов-на-Дону, Таганрог. Это возможно, что они хотят или хотели [захватить]», — рассказал «Саныч» в беседе с «РИА Новости».

Он уточнил, что сами карты, которые были обнаружены при обследовании занятых войсками ВСУ позиций под Авдеевкой, составлены по советским шаблонам. Об этом свидетельствуют советские на них топонимы. Кроме того, было заметно, что Мариуполь обозначен на старый лад как Жданов.

Ранее, 25 декабря, сообщалось, что беспилотник 1-й Славянской бригады Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) обратил в бегство отряд украинских войск под Авдеевкой. Отмечалось, что оператор сбросил боеприпасы на позиции украинских военных, после чего отряд обратился в бегство, при этом коптер продолжил следовать за военнослужащими.

Дрон атаковал украинских военнослужащих под селом Водяное в окрестностях Авдеевки.

Авдеевка — город с население около 32 тыс. человек, который расположен в 15 км севернее Донецка, оттуда ВСУ наносят удары по столице республики. ВС РФ продолжают наступление с целью освобождения Авдеевки и населенных пунктов на этом направлении.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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