Власти планируют за 7 лет в разы нарастить аудиторию отечественного ПО

Власти планируют к 2030 году увеличить аудиторию российских онлайн-кинотеатров, социальных сетей, мессенджеров. Об этом говорится в дорожной карте «Новое общесистемное программное обеспечение» (НОПО), одобренной правительством в декабре 2022 года (с документом ознакомились «Известия»).

По прогнозам его авторов, число пользователей отечественных коммуникационных платформ (соцсетей и мессенджеров) к 2030 году должно увеличиться по сравнению с 2022-м до 120 млн, то есть примерно на 25%. Видеохостинг RuTube, принадлежащий «Газпром-медиа», должен «подрасти» почти вдвое — до 48 млн пользователей (их базу в прошлом году составители документа оценили в 25 млн).

Входящий в тот же холдинг сервис коротких видео Yappi планирует увеличить аудиторию почти в 4,5 раза — до 18,5 млн подписчиков. При этом аудитория онлайн-кинотеатра «Ростелекома» Wink может вырасти, в девять раз, до 83 млн абонентов, говорится в дорожной карте.

Очевидно, что заявленные показатели для российских соцсетей и мессенджеров вполне достижимы — в первую очередь речь идет о мессенджере VK, поскольку иных достойных российских конкурентов западному софту не наблюдается, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Описанные в дорожной карте показатели вполне достижимы, согласен гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Правда, в сегменте онлайн-кинотеатров есть свои нюансы: их аудитория может заметно увеличиться, но рост числа именно тех пользователей, которые платят за контент, в несколько раз вряд ли возможен, считает он.

Подробней читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Контентные лица: власти собрались за 7 лет в разы нарастить аудиторию российских сервисов