СК начал проверку по факту гибели мужчины при падении дерева на Сахалине
В Сахалинской области организована проверка по факту гибели мужчины в результате падения дерева. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Трагедия произошла в лесном массиве в нескольких километрах от села Онор. По предварительной информации, мужчина вместе с родственником рубил деревья для личных нужд в соответствии с ранее выданным разрешением. Во время работ одно из деревьев упало на сахалинца и придавило его. Мужчина получил травмы, от которых скончался.
По факту гибели человека организована доследственная проверка, все обстоятельства устанавливаются, пишет ИА SakhalinMedia. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
В середине декабря в Зейском районе Амурской области женщину насмерть придавило поваленным во время заготовки дров деревом. Следователи возбудили уголовное дело.