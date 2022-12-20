Женщину насмерть придавило деревом во время заготовки дров в Приамурье
В Зейском районе Амурской области женщину насмерть придавило поваленным во время заготовки дров деревом. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Трагедия произошла 17 декабря в лесу неподалеку от поселка Горного. Спиленное дерево упало на местную жительницу, от полученных травм она скончалась на месте происшествия, пишет Амурская Служба Новостей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Фигурантом по нему проходит 58-летний сожитель погибшей, который и производил заготовку дров.
В ноябре в Удмуртии возбудили дело по факту похожего случая. На 58-летнюю женщину во время заготовки дров упало дерево, которое спилил ее супруг. Пострадавшая скончалась на месте от полученных травм.