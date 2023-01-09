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В США заявили, что Путин указом о перемирии продемонстрировал миру истинное лицо Зеленского

Политик из США Барака: Путин раскрыл истинное лицо киевской власти после указа о рождественском перемирии
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Фото: ТАСС/Zuma
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Российский лидер Владимир Путин указом о рождественском перемирии в зоне специальной военной операции (СВО) показал миру украинских руководителей такими, какие они есть на самом деле. Так высказался афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты США от Партии зеленых Аджаму Барака 6 января.

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«Институт изучения войны, принадлежащий Демократической партии, заявил, что призыв Российской Федерации к рождественскому перемирию был направлен на то, чтобы подорвать международную репутацию Украины. Слишком поздно. За пределами Запада люди уже видят Украину такой, какая она есть», — написал он в Twitter.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российской стороны о рождественском перемирии. В своем Telegram-канале он написал, что это предложение — «прикрытие» для усиления российских позиций на линии фронта. Зеленский считает, что Москва использует это перемирие как «передышку» с целью продолжить боевые действия «с новой силой».

Ранее 5 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить рождественское перемирие в зоне проведения СВО.

Путин поручил главе Министерства обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине с 12:00 мск 6 января до 0:00 7 января. Российская сторона призвала Украину ответить взаимностью и дать возможность мирным жителям посетить службы в храмах в Рождество.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк раскритиковал решение России о временном прекращении огня, подчеркнув, что украинская сторона согласится на любые перемирия лишь после полного вывода войск России. В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москве трудно оценивать, выражает ли Подоляк официальное мнение президента страны.

Кроме того, инициативу отвергли и в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о нежелании обсуждать с Россией возможности прекращения огня.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛДНР из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ.

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