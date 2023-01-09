Правительство установило допвыплаты отдельным категориям медиков

Правительство России установило специальные социальные выплаты отдельным категориям медиков, сообщил 9 января премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Размер выплаты будет зависеть от специальности сотрудника — от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей. Всего в 2023 году на допвыплаты медработникам будет выделено более 152,4 млрд рублей.

«Сейчас нужно принять все необходимые меры, чтобы дополнительные начисления осуществлялись без промедления. Денежные средства должны дойти до каждого доктора, фельдшера или медсестры, кому они положены. Обращаю на это внимание глав регионов и руководителей медицинских организаций», — сказал Мишустин на заседании правительства.

На выплаты могут претендовать врачи и специалисты первичного звена здравоохранения; сотрудники скорой помощи; медики, работающие в сельской местности и отдаленных районах; эксперты, занимающиеся проведением сложных исследований (например, диагностикой онкологических заболеваний).

По данным правительства, общее число получателей выплат составит около 1,1 млн человек.

Также в ходе совещания правительства вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что уже первые социальные выплаты медицинским работникам первичного звена направят в феврале.

«Первые социальные выплаты за январь будут произведены в феврале 2023 года», — сказала она.

Ранее в понедельник доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что повышение МРОТа в 2023 году приведет к увеличению суммы государственных выплат и пособий, размер которых привязан к нему.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил кабмину ввести с января дополнительные выплаты медицинским работникам первичного звена и «скорых».