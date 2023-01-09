Психолог связала последние заявления принца Гарри с его травмой из-за смерти матери

Антикризисный психолог Инесса Литвиненко прокомментировала 9 января «Известиям» заявление британского принца Гарри о его мачехе — королеве-консорте Камилле.

Накануне принц Гарри в интервью телеканалу CBS заявил, что королева-консорт Камилла оказалась «опасной злодейкой». Он обвинил ее в романе с Карлом III, когда тот еще состоял в браке с его матерью принцессой Дианой. Он также заявил, что Камилла «сливала» в медиа информацию.

По словам психолога, у принца Гарри по сей день остаются накопленные обиды на королевскую семью.

«Потому что его любимую женщину (супругу Меган Маркл. — Ред.) семья не принимала, а для него это очень триггерный момент, потому что в какой-то момент эта семья так же относилась к его матери», — сказала она.

По мнению Литвиненко, принц Гарри получил глубокую психологическую травму после смерти принцессы Дианы. Он находится в некой психологической проекции, видя такое же отношение королевской семьи к его супруге, как когда-то к матери.

Психолог также заметила, что мемуары принца Гарри под названием «Запасной», которые в скором времени должны выйти в свет, являются его некой исповедью.

«Ему хочется показать эту исповедь своей семье. Рассказать, что он пережил очень много событий», — добавила специалист.

В интервью CBS принц Гарри также признался, что он на протяжении 10 лет надеялся, что его мать на самом деле жива. По его словам, он смог смириться с этой мыслью только после того, как увидел материалы следствия, в которых содержались фотографии ДТП. До этого он жил с мыслью о том, что его мать решила исчезнуть на время.

В мае 2021 года принц Гарри рассказал о проблемах с алкоголем, возникших из-за желания заглушить боль после потери матери. Он отметил, что семья не хотела говорить о смерти Дианы, а он должен был «молча страдать».

Принцесса Диана погибла в Париже в ДТП в 1997 году. Ее младшему сыну Гарри на тот момент было 12 лет.