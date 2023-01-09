CBS узнал о надежде принца Гарри на инсценировку смерти его матери

Герцог Сассекский, принц Гарри признался, что он на протяжении 10 лет надеялся, что его мать, принцесса Диана, на самом деле жива. Об этом 8 января он рассказал в интервью телеканалу CBS.

По его словам, он смог смириться с этой мыслью только после того, как увидел материалы следствия, в которых содержались фотографии ДТП. До этого он жил с мыслью о том, что его мать решила исчезнуть на время.

«Долгое время я отказывался принять, что ее нет. С одной стороны, знаете, она бы никогда так с нами не поступила, но, с другой стороны, может быть, это все часть плана. (Может быть, она просто решила исчезнуть) на время, а потом нам позвонит, мы приедем и будем с ней вместе», — сказал Гарри.

Он также признался, что преодолеть травму он смог с помощью службы в Афганистане и приемом психоделических наркотических веществ. Однако Гарри подчеркнул, что никому бы не порекомендовал делать это в рекреационных целях.

Ранее, 22 мая 2021 года, принц Гарри рассказал о проблемах с алкоголем, возникших из-за желания заглушить боль после потери матери. Он отметил, что семья не хотела говорить о смерти Дианы, а он должен был «молча страдать». В итоге он был очень зол из-за гибели матери.

Родственники полагали, что принц самостоятельно справится с давлением прессы и душевными страданиями, но проблемы усугубились, а самым страшным стал период с 28 до 32 лет, рассказал Гарри. Тогда принцу приходилось справляться с паническими атаками и сильной тревогой.

Принцесса Диана погибла в Париже в ДТП в 1997 году. Ее младшему сыну Гарри на тот момент было 12 лет.