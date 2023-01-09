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CBS узнал о надежде принца Гарри на инсценировку смерти его матери

Принц Гарри признался, что 10 лет надеялся, что принцесса Диана не погибла в аварии
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Фото: Global Look Press/Pool
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Герцог Сассекский, принц Гарри признался, что он на протяжении 10 лет надеялся, что его мать, принцесса Диана, на самом деле жива. Об этом 8 января он рассказал в интервью телеканалу CBS.

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По его словам, он смог смириться с этой мыслью только после того, как увидел материалы следствия, в которых содержались фотографии ДТП. До этого он жил с мыслью о том, что его мать решила исчезнуть на время.

«Долгое время я отказывался принять, что ее нет. С одной стороны, знаете, она бы никогда так с нами не поступила, но, с другой стороны, может быть, это все часть плана. (Может быть, она просто решила исчезнуть) на время, а потом нам позвонит, мы приедем и будем с ней вместе», — сказал Гарри.

Он также признался, что преодолеть травму он смог с помощью службы в Афганистане и приемом психоделических наркотических веществ. Однако Гарри подчеркнул, что никому бы не порекомендовал делать это в рекреационных целях.

Ранее, 22 мая 2021 года, принц Гарри рассказал о проблемах с алкоголем, возникших из-за желания заглушить боль после потери матери. Он отметил, что семья не хотела говорить о смерти Дианы, а он должен был «молча страдать». В итоге он был очень зол из-за гибели матери.

Родственники полагали, что принц самостоятельно справится с давлением прессы и душевными страданиями, но проблемы усугубились, а самым страшным стал период с 28 до 32 лет, рассказал Гарри. Тогда принцу приходилось справляться с паническими атаками и сильной тревогой.

Принцесса Диана погибла в Париже в ДТП в 1997 году. Ее младшему сыну Гарри на тот момент было 12 лет.

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