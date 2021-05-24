Принц Гарри признал проблемы с алкоголем из-за смерти матери

Герцог Сассекский принц Гарри в телеинтервью программе «Я, которого ты не видишь», рассказал журналистке Опре Уинфре о проблемах с алкоголем, возникших из-за желания заглушить боль после потери матери — принцессы Дианы. Об этом сообщает 22 мая Би-би-си.

«За вечер пятницы или субботы я мог выпить столько, cколько люди выпивают за неделю. Я делал это не потому, что мне это нравилось, а потому что я пытался заглушить боль», — признался внук королевы Великобритании.

По его словам, семья не хотела говорить о смерти Дианы, а он должен был «молча страдать». В итоге он был очень зол из-за гибели матери.

Родственники полагали, что принц самостоятельно справится с давлением прессы и душевными страданиями, но проблемы усугубились, а самым страшным стал период с 28 до 32 лет, рассказал Гарри. Тогда принцу приходилось справляться с паническими атаками и сильной тревогой.

«Каждый раз, когда я надеваю костюм и завязываю галстук мне приходится играть роль и идти «играть», смотреть в зеркало и говорить самому себе: «пошли», — рассказал он.

По его словам, он готов был принимать спиртное или наркотики, чтобы освободить себя от этих ощущения.

В ходе той же беседы принц Гарри признался, что переломным моментом в его жизни стала встреча с его будущей женой — актрисой Меган Маркл. Молодые люди познакомились на «свидании вслепую» в 2016 году, тогда же Гарри начал проходить психотерапию, которая помогла ему справиться с душевными переживаниями.

Кроме того, одной из основных причин отречения от исполнения обязанностей старших членов королевской семьи и переезда в США Гарри назвал давление со стороны родственников.

17 мая в Букингемском дворце завили, что принц Гарри и его супруга должны отказаться от использования титулов герцога и герцогини Сассекских, если сын принца Чарльза так разочарован своей королевской семьей.

Принцесса Диана погибла в Париже в ДТП в 1997 году. Ее младшему сыну Гарри на тот момент было 12 лет.