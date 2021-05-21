Принц Гарри заявил о психологических проблемах и сложных отношениях с семьей

Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Гарри дал откровенное интервью британской телеведущей Опре Уинфри в программе «Тот я, которого не видно».

В интервью принц признался, что сейчас у него холодные отношения со всеми членами королевской семьи. Также он рассказал о том, что долгое время после смерти своей матери, принцессы Дианы, он употреблял наркотики и алкоголь, чтобы как-то заглушить боль утраты.

Однако переломным моментом в его жизни стала встреча с его будущей женой — актрисой Меган Маркл. Молодые люди познакомились на «свидании вслепую». Это произошло в 2016 году, тогда же Гарри начал проходить психотерапию, которая помогла ему справиться с душевными переживаниями. Однако до этого, как признается принц, он ни от кого не мог получить поддержки, в частности, имея в виду и членов своей семьи.

Он сравнил данную ситуацию с тем, что начало происходить после женитьбы: тогда, по словам принца Гарри, на Меган Маркл и его самого обрушилось множество критики — британские таблоиды начали подвергать травле его супругу, которая в результате стала думать о самоубийстве.

«Я чувствовал себя совершенно беспомощным и думал, что семья мне поможет, но каждая просьба, каждое обращение, каждый тревожный знак встречало абсолютное молчание или пренебрежение», — сказал Гарри, заявив, что несколько лет вместе с женой пытался играть по тем правилам, которые ему давали в замке.

Внук Елизаветы II заявил, что он, так же как и его мать, идет против системы, поэтому теперь он будет говорить правду и рассказывать о тех проблемах, с которыми сталкивались он сам и его избранница.

Одной из основных причин отречения от королевского престола и переезда в США Гарри назвал давление со стороны семьи.

«Одной из основных причин отъезда было именно ощущение того, что ты в ловушке и тебя контролируют с помощью страха, — признался Гарри, говоря о причинах решения супругов резко изменить жизнь. — Это касается и СМИ, и в целом системы, которая никогда не поощряла открытого обсуждения такого рода травм».

17 мая в Букингемском дворце завили, что принц Гарри и его супруга должны отказаться от использования титулов герцога и герцогини Сассекских, если сын принца Чарльза так разочарован своей королевской семьей. Данное заявление было сделано, после того как Гарри высказал несколько очередных критических замечаний в адрес правящего дома и своего отца — принца Чарльза. По его словам, несчастья в своем воспитании он видит в том, как воспитали его отца.

В начале марта в эфир вышло интервью герцога и герцогини Сассекских. В ходе него Меган Маркл сообщила, что до того, как они с мужем приняли решение отказаться от выполнения королевских обязанностей, ее посещали мысли о самоубийстве, но администрация дворца отказывала ей в госпитализации.

Также она рассказала о переживаниях королевской семьи из-за цвета кожи ее ребенка. С кем именно был этот разговор, актриса не уточнила, но, по ее словам, это были не королева Великобритании и ее супруг.

В январе 2020 года принц Гарри и Маркл сообщили в Instagram о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца. Они заявили о своих намерениях создать собственную благотворительную организацию и жить в США.