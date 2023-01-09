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Принц Гарри назвал опасной злодейкой супругу короля Карла III

CBS: принц Гарри заявил, что королева-консорт Камилла — опасная злодейка
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Фото: Global Look Press/Pool
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Королева-консорт Камилла оказалась «опасной злодейкой». Об этом 8 января заявил британский принц Гарри в интервью американскому телеканалу CBS, приуроченном к выходу его мемуаров Spare («Запасной»).

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В частности, он обвинил Камиллу в том, что у нее был роман с Карлом III, когда тот еще состоял в браке с принцессой Дианой. Также, по словам Гарри, Камилла «сливала» в медиа информацию, чтобы заручиться поддержкой британской прессы и тем самым упрочить свое положение в обществе, так как ей нужно было реабилитировать свой имидж.

«Она была злодейкой, третьим человеком в браке», — отметил Гарри.

Он подчеркнул, что связи Камиллы с британскими СМИ сделали ее опасной. По его мнению, в этой ситуации с обеих сторон была готовность обмениваться информаций.

«А в семье, построенной на иерархии, на пути к положению королевы-консорта на улице неизбежно останутся тела», — уточнил он.

Гарри также рассказал, что британская королевская семья читает таблоиды за завтраком и вне зависимости от того, веришь или нет написанному в прессе, это оставит свой отпечаток.

Также в книге Гарри есть эпизод о том, что они с братом умоляли своего отца не жениться на Камилле, пишет «Газета.Ru».

Мемуары принца Гарри должны появиться в продаже 10 января 2023 года.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Новым королем стал старший сын монарха принц Чарльз, взявший имя Карл III.

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