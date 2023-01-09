Принц Гарри назвал опасной злодейкой супругу короля Карла III
Королева-консорт Камилла оказалась «опасной злодейкой». Об этом 8 января заявил британский принц Гарри в интервью американскому телеканалу CBS, приуроченном к выходу его мемуаров Spare («Запасной»).
В частности, он обвинил Камиллу в том, что у нее был роман с Карлом III, когда тот еще состоял в браке с принцессой Дианой. Также, по словам Гарри, Камилла «сливала» в медиа информацию, чтобы заручиться поддержкой британской прессы и тем самым упрочить свое положение в обществе, так как ей нужно было реабилитировать свой имидж.
«Она была злодейкой, третьим человеком в браке», — отметил Гарри.
Он подчеркнул, что связи Камиллы с британскими СМИ сделали ее опасной. По его мнению, в этой ситуации с обеих сторон была готовность обмениваться информаций.
«А в семье, построенной на иерархии, на пути к положению королевы-консорта на улице неизбежно останутся тела», — уточнил он.
Гарри также рассказал, что британская королевская семья читает таблоиды за завтраком и вне зависимости от того, веришь или нет написанному в прессе, это оставит свой отпечаток.
Также в книге Гарри есть эпизод о том, что они с братом умоляли своего отца не жениться на Камилле, пишет «Газета.Ru».
Мемуары принца Гарри должны появиться в продаже 10 января 2023 года.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Новым королем стал старший сын монарха принц Чарльз, взявший имя Карл III.