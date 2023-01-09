Британский генерал признал нежелание Лондона помогать Киеву

Бывший глава британского генштаба генерал Ричард Даннат заявил, что отсутствие сообщений со стороны Лондона о готовящихся поставках танков и другой бронетехники Киеву демонстрирует, что у правительства страны пропадает желание оказывать военную помощь Украине. Об этом он написал 8 января в статье для газеты The Telegraph.

Он отметил, что пока Франция, Германия и США объявляют о поставках танков и боевых машин пехоты, Великобритания, которая ранее активно говорила о необходимости оказания помощи Украине, «потеряла свой голос».

При этом Даннат признал ограниченность возможностей Великобритании по предоставлению Киеву боевой техники для проведения ею современных наземных маневренных операций.

Также отставной генерал указал на дефицит финансирования британской армии в последние годы. По его словам, это вылилось в отсутствие большого числа единиц новейших бронемашин, состоящих на вооружении Великобритании. В частности, Даннат отметил, что Challenger 2, который является основным танком Сухопутных сил Соединенного Королевства, а также имеющиеся бронемашины Warrior значительно устарели и в скором времени должны быть заменены на модернизированные модели.

Кроме того, Даннат напомнил, что поставки в армию новых бронемашин Ajax были сорваны из-за обнаруженных технических неполадок. Помимо этого, в распоряжение ВС Великобритании всё еще не поступили обещанные бронемашины Boxer.

По его мнению, британскому правительству следует изучить возможность поставок Украине бронемашин Warrior с учетом их скорого списания со службы.

Ранее, 6 января, сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с украинским коллегой Алексеем Резниковым заявил, что будет призывать союзников и партнеров Вашингтона к передаче Киеву средств противовоздушной обороны (ПВО) и других вооружений.

Накануне стало известно, что Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Тогда же сообщалось, что в рамках оказания военной помощи Киеву будут предоставлены боевые машины пехоты (БМП) американского и немецкого производства — Bradley и Marder соответственно. Обе страны планируют организовать необходимый инструктаж для служащих украинских войск.

Тогда же официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что США выделят крупнейший в истории пакет военной помощи Украине на сумму в $3 млрд. Представитель Белого дома отметила, что $225 млн из них будет потрачено на формирование долгосрочного потенциала и общую модернизацию ВСУ.

Президент Франции Эммануэль Макрон 4 января во время разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10RC.

Тогда же глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что Франция поставит Киеву AMX-10RC и бронированные машины Bastion.

До этого, 30 декабря, Великобритания направила Украине партию миноискателей и оборудования для разминирования. В Минобороны подчеркнули, что поставки продолжатся в 2023 году.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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