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Тела пятерых человек обнаружены в жилом доме в США

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Фото: CNN
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Тела пятерых человек, трое из которых — несовершеннолетние, обнаружены в жилом доме в городе Хай-Пойнт (штат Северная Каролина) в США. Об этом 8 января сообщает KKCO.

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По предварительным данным, четыре человека были убиты пятым, который позднее покончил с собой. Как именно они были убиты, не сообщается.

Полиция обнаружила тела накануне. Правоохранители прибыли на место преступления, получив сигнал о «двух людях, кричавших о помощи».

«Офицеры были вызваны на место происшествия после того, как мужчина и женщина выбежали из дома с криками. <...> Двое сбежавших из дома не пострадали», — говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье в квартире многоэтажки на улице Дмитрия Ульянова в Москве мужчина убил своих мать и сестру, а затем поджег квартиру и свел счеты с жизнью. По информации источника «Известий», у одной из погибших зафиксирован выстрел в голову, у второй — в тело. Он уточнил, что в квартире были найдены ружье и канистра с бензином. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

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