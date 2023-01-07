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Косовские сербы выйдут 8 января на протест после нападений албанцев в Рождество

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Фото: ТАСС/EPA/ANDREJ CUKIC
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Представители политической группы сербской общины в самопровозглашенной Республике Косово намерены провести массовую акцию протеста в связи с покушением на сербов во время празднования Рождественского сочельника. Об этом сообщил 7 января портал Kosovo Online, ссылаясь на заявление партии.

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Акция запланирована на 8 января в полдень (14:00 мск) на площади перед Домом культуры в Штрпце. В партии отметили, что протест пройдет с целью поддержки пострадавших и их семей, а также с целью выступить «против тирании премьера Косово Альбина Курти, следствием которой является угроза миру и непрекращающееся преследование сербского народа в этих районах».

В ночь с 6 на 7 января группа албанцев напала на 18-летнего серба в Косово в районе города Клокот. Молодой человек, возвращавшийся с рождественского богослужения, получил травмы глаза, лица, мягких тканей и конечностей.

Также накануне албанец в Косово ранил двух сербов. Во время празднования Рождественского сочельника в районе города Штрпце в населенном пункте Готовуша. Пострадали 11-летний подросток и 21-летний молодой человек. Огонь по ним был открыт из проезжающего автомобиля. Раненых госпитализировали. Подозреваемый был задержан.

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