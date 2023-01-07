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В Косово албанцы напали на возвращавшегося после рождественской литургии серба

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Фото: Kancelarija za Kosovo i Metohiju
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Албанцы напали на серба в самопровозглашенной республике Косово. Группа из 7-8 человек напала на 18-летнего юношу, возвращавшегося с рождественского богослужения, сообщила 7 января сербская газета «Вечерне новости».

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Однако очередная эскалация не за горами

По данным издания, албанцы напали на серба поздней рождественской ночью в районе города Клокот.

«Они вышли на ровном месте и напали на моего ребенка. Кто знает, были ли они пьяны, вооружены», — рассказал газете отец пострадавшего.

В результате молодой человек получил травмы глаза, лица, мягких тканей и конечностей. Его семья написала заявление в полицию.

Накануне албанец в Косово ранил двух сербов. Во время празднования Рождественского сочельника в районе города Штрпце в населенном пункте Готовуша пострадали 11-летний подросток и 21-летний молодой человек. Огонь по ним был открыт из проезжающего автомобиля. Раненых госпитализировали.

Правоохранители задержали подозреваемого в стрельбе мужчину в тот же день. По данным СМИ, мужчина не считает себя виновным.

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