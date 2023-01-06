Совершивший покушение на сербов в Косово албанец задержан полицией

Мужчина, который совершил покушение на сербов во время празднования Рождественского сочельника на юге непризнанного Косово, задержан правоохранительными органами. Об этом в пятницу, 6 января, сообщил телеканал «ТВ Пинк».

По данным СМИ, 33-летний албанец, который ранил двух молодых людей, был задержан сотрудниками полиции и доставлен в город Урошевац для допроса.

Известно, что после происшествия сербы перекрыли дорогу в городе Готовуша в Косово и потребовали немедленно поймать стрелявшего. На месте находились сотрудники полиции и польские миротворцы из KFOR («Силы для Косово»), которые расположились неподалеку.

О том, что албанец в Косово ранил двух сербов, в том числе одного несовершеннолетнего, открыв стрельбу из автоматического оружия, стало известно ранее в этот день. Пострадали 11-летний подросток и 21-летний молодой человек. Огонь по ним был открыт в районе города Штрпце в населенном пункте Готовуша из проезжающего автомобиля.

Как отмечал глава канцелярии Петар Петкович, происшествие является покушением на убийство мирных жителей.