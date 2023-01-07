Пушков обвинил Германию в «переломанных» отношениях с Россией

Германия «переломала» прежние отношения с Москвой, когда сама отказалась от газа из России, который поступал в ФРГ по газопроводу «Северный поток». Об этом 7 декабря заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Произошло то, что я называю большим разрывом между Европой и Россией. Германия переломала становой хребет прежних отношений, отказавшись от российского газа, поступавшего к ней по «Северному потоку», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что диверсии, которые произошли на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», поставили крест даже на теоретической вероятности возобновления поставок топлива Берлину.

5 января представитель Еврокомиссии (ЕК) в ходе общения с журналистами в Брюсселе уведомил, что расследование диверсии на «Северных потоках» (СП) продолжается под руководством Дании, Швеции и ФРГ.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены 26 сентября 2022 года. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. Тогда же в службе госбезопасности Швеции подтвердили факты диверсии, заявив, что на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

22 декабря президент России Владимир Путин заявил, что аварии на «Северных потоках» были актом государственного терроризма.

Ранее, 29 ноября, глава комитета по вопросам энергетики и климата немецкого бундестага, представитель Левой партии Клаус Эрнст заявил, что у Германии нет настоящих альтернатив российскому газу, соглашение об импорте сжиженного природного газа из Катара покроет лишь 3% потребности страны.

27 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ввод Германией в эксплуатацию оставшейся второй нитки газопровода «Северный поток – 2» является маловероятным. В то же время Шольц подчеркнул, что Европа не собирается возводить вокруг себя стену.

СП-2 был возведен для транспортировки природного газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был запущен в работу из-за антироссийских санкций стран Запада.