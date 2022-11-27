Шольц считает маловероятным запуск газопровода «Северный поток – 2»

Ввод Германией в эксплуатацию оставшейся второй нитки газопровода «Северный поток – 2» является маловероятным. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в опубликованном 27 ноября интервью журналу Focus.

«Я думаю, что это трудно себе представить», — сказал канцлер, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время Шольц подчеркнул, что Европа не собирается возводить вокруг себя стену.

21 ноября сообщалось, что польский суд отменил решение регулятора страны о штрафе «Газпрому» и европейским компаниям, участвовавшим в строительстве «Северного потока – 2» (СП-2). В октябре 2020 года польский регулятор UOKiK оштрафовал пятерых партнеров «Газпрома» за строительство СП-2 на сумму около $60 млн. Сам «Газпром» оштрафовали на $7,6 млрд. Штрафы наложили из-за отсутствия разрешения на работы.

18 ноября в службе государственной безопасности Швеции заявили, что на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» подтверждены факты диверсии. На месте аварии были найдены следы взрывчатки. Утечки на обеих нитках были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

12 октября президент России Владимир Путин назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Глава государства констатировал, что англосаксы (США и Великобритания) перешли к диверсиям, организовав взрыв на международных газовых магистралях. Тогда же он заявил, что Россия готова начать поставки газа в Европу по уцелевшей ветке трубопровода «Северный поток – 2», в том числе поставлять дополнительные объемы.

16 октября сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель назвала ФРГ главной проигравшей от конфликта на Украине стороной. Вайдель добавила, что необходимо в ближайшие сроки начать переговоры с Москвой и ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2».

Ранее, 8 октября, АдГ организовала митинг, в результате которого тысячи демонстрантов собрались в Берлине перед бундестагом с требованием отменить санкции против России и вернуть российские нефть и газ. Некоторые протестующие пришли с плакатами с надписями «Я хочу российские газ и нефть», «Тот, кто молчит сегодня, замерзнет завтра» и призывами к отставке правительства.

СП-2 был возведен для транспортировки природного газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Строительство было завершено в 2021 году, но газопровод так и не был запущен в работу из-за антироссийских санкций стран Запада.

В апреле президент РФ указал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже нанес удар по Западу. Везде растут цены и инфляция зашкаливает.

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