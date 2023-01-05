ЕК заявила о продолжении расследования диверсии на «Северных потоках»

Расследование диверсии на «Северных потоках» (СП) продолжается под руководством Дании, Швеции и ФРГ, уведомил представитель Еврокомиссии (ЕК) 5 января в ходе общения с журналистами в Брюсселе.

«Расследование продолжается в Дании, Швеции и Германии. Оно проводится под ответственностью стран-членов», — отметил он.

Утечки на «Северном потоке» и «Северном потоке – 2» были обнаружены 26 сентября 2022 года. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. Тогда же в службе госбезопасности Швеции подтвердили факты диверсии, заявив, что на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

26 декабря руководитель подразделения контрразведки полиции безопасности Швеции (СЭПО) Даниэль Стенлинг заявил о том, что в ходе расследования ЧП на «Северных потоках» не удалось обнаружить конкретных улик.

К 23 декабря «особых новостей» не отмечалось в рамках расследования диверсии, выводы делать рано, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Тогда он напомнил, что российскую сторону не допускают к расследованию диверсии.

22 декабря президент России Владимир Путин заявил, что аварии на «Северных потоках» были актом государственного терроризма. Он подчеркнул, что индивидуальные лица или организации не смогли бы самостоятельно организовать диверсию такого уровня. Глава государства также указал, что следует обратить внимание на те страны, которые заинтересованы в случившемся.