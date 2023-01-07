Многоквартирный дом поврежден в Горловке после обстрела ВСУ

В результате обстрела Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было повреждено здание жилого дома. Об этом в 7 января в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

По его словам, повреждено здание дома в жилом массиве «Строитель» Никитовского района Горловки по улице Ленина.

Ранее в этот день сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, несмотря на режим прекращения огня.

Ранее, 5 января, ВСУ обстреляли исправительную колонию в Горловке, зафиксированы попадания по зданиям общежития и медчасти. Информации о пострадавших нет.

Также вечером 4 января и в ночь на 5 января ВСУ обстреляли Донецк и Горловку. Речь шла о четырех выпущенных по Горловке снарядах калибра 155 мм.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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