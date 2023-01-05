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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами калибра 122 и 155 мм

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 4 января и в ночь на 5 января обстреляли Донецк и Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 22:40 — населенный пункт Курахово — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм. 00:10 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 мм. 00:13 — населенный пункт Курахово — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм», — отметило представительство в своем Telegram-канале.

Кроме того, ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 155 мм по Горловке в 00:28. Через минуту обстреляли Киевский район Донецка, выпустив четыре снаряда того же калибра, и в 00:31 выпустили пять снарядов по Петровскому району Донецка.

Ранее, 4 января, украинские военные выпустили 12 снарядов калибра 122 и 155 мм по Донецку и Ясиноватой. Отмечалось, что ВСУ наносили удары по городу и населенному пункту с разницей в полчаса.

До этого, 2 января, в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ пострадали два человека.

Также в этот день был обстрелян Киевский район Донецка, по которому было выпущено пять снарядов из таких же артиллерийских установок.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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