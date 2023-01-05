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ВСУ нанесли удар по колонии в Горловке

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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли колонию в Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР), зафиксированы попадания по зданиям общежития и медчасти. Об этом в четверг, 5 января, в своем Telegram-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

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«Украинские террористы подвергли обстрелу Мичуринскую исправительную колонию (Никитовский район Горловки). Зафиксировано порядка 10 прилетов. Прямые попадания в кровлю общежития и медчасти, разрушены хозпостройки, коммуникации, повреждено наружное ограждение. Многочисленные прилеты в районе подстанции», — написал он.

По его словам, информации о пострадавших пока нет.

Ранее в тот же день сообщалось, что ВСУ вечером 4 января и в ночь на 5 января обстреляли Донецк и Горловку. Речь шла о четырех выпущенных по Горловке снарядах калибром 155 мм.

Также сообщалось, что 5 января ВСУ за два часа семь раз обстреляли населенные пункты ДНР из тяжелой артиллерии. Всего выпущено 36 снарядов различного калибра. По Донецку ВСУ выпустили шесть снарядов, а по Макеевке — восемь. Кроме того, шесть боеприпасов прилетело по Горловке и пять — по Пантелеймоновке. Удары наносились из 155-миллиметровых орудий.

В течение новогодней ночи ВСУ выпустили 25 снарядов по Донецку.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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