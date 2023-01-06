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В минобороны Польши заявили о создании самой сильной армии Европы

Министр обороны Польши Бращак: Варшава создает самую сильную армию в Европе
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Фото: Global Look Press/Jakob Ratz
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Министр обороны Польши Мариуш Блащак 3 января в эфире местного телевидения заявил, что Варшава якобы создает «самую сильную армию в Европе» и уже превысила стандарт НАТО по расходам на оборону.

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Журналист спросил у главы ведомства, является ли польская армия уже самой сильной в Европе или только станет таковой.

«Будем, но в зарубежной прессе уже можно прочитать, что мы строим самую сильную армию в Европе», — приводит ответ Блащака издание Do Rzeczy.

Он подчеркнул, что войска страны никогда не были такими сильными, как сейчас, и заверил, что они станут еще сильнее.

Министр напомнил, что еще в прошлом году Польша получила первые батареи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и беспилотники Bayraktar турецкого производства. Кроме того, в 2023 году Варшаве передадут танки Abrams и реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также самолеты и вертолеты.

Ранее, 29 декабря, польское министерство обороны заявило о планах в 2023 году призвать на военную службу 250 тыс. солдат запаса. Их уже начали приглашать в военкоматы и вручать уведомления о мобилизации. Тем не менее за последние несколько недель более 70 тыс. мужчин уехало в страны Евросоюза и Великобританию в попытках избежать призыва.

23 декабря офицер запаса польской армии Аркадиуш Купс рассказал о том, что Польша истратила больше трети своего военного потенциала на помощь Украине. Купс рассказал, что Варшава направила Киеву танки, артиллерийские установки и снаряды, а также советские зенитные ракетные комплексы С-125 «Нева».

До этого, 19 декабря, Блащак сообщил, что польская армия набирает желающих обучаться военному делу в возрасте от 15 до 65 лет. Он отметил, что граждан научат обращению с оружием, основам оказания медицинской помощи, навыкам действий в кризисной ситуации, умению развести огонь в экстремальной ситуации, выживанию в сложных ситуациях.

14 декабря портал Niezależny Dziennik Polityczny написал, что польские власти планируют увеличить численность армии, так как готовятся к масштабному удару по территории Западной Украины с целью ее захвата и проведения там референдума.

7 декабря президент России Владимир Путин напомнил о планах польских националистов забрать западные части Украины.

29 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава не отдаст Киеву свои зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, так как они должны «служить для защиты польского неба».

В ноябре заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии генерал-майор Валерий Гнилозуб отмечал, что милитаризация соседних государств, прежде всего Польши, идет ударными темпами. По его словам, это указывает на подготовку Варшавы к наступательной войне.

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