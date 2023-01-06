Западные страны подготовили около 12 тыс. военных ВСУ с начала спецоперации

Западные страны подготовили около 12 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала спецоперации России по защите Донбасса. Об этом заявил 6 января на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

Он указал, что из общего числа подготовленных украинских солдат около 3,1 тыс. были обучены в США. Он также указал, что через две недели в Германии начнется программа подготовки войск ВСУ на батальонном уровне, где будут готовить по 500 украинских солдат ежемесячно.

Накануне стало известно, что Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Тогда же сообщалось, что в рамках оказания военной помощи Киеву будут предоставлены боевые машины пехоты (БМП) американского и немецкого производства — Bradley и Marder соответственно. Обе страны планируют организовать необходимый инструктаж для служащих украинских войск.

По словам представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта, обучение украинских военнослужащих по их управлению займет около двух месяцев, оно будет проходить на территории ФРГ.

До этого, 16 ноября прошлого года, канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщал, что Канада будет обучать украинских военных на территории Великобритании до конца 2023 года.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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